التعليم تصدر توجيهاً بشأن قبول المتميزين في الجامعات

وبحسب بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "ذلك جاء خلال ترأسه اجتماعاً للملاك المتقدم حيث أكد على دعم هذه الشريحة من الطلبة وتلبية طموحهم العلمي في الدراسة الجامعية موجها دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بدراسة الإمكانات والمؤشرات المتاحة لزيادة نسبة قبول الطلبة المتميزين في الجامعات".ووجه وزير التعليم، وفق البيان، "الدوائر والتشكيلات كافة بتعزيز الآليات والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيسير طلبات المواطنين والمراجعين وتطوير قنوات الاشتغال الخاصة بالمراجعات الإلكترونية من خلال الاستعلامات الإلكترونية ومنظومة حكومة المواطن الإلكترونية لتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تحقق المستوى المطلوب من التفاعل بين المواطن والمؤسسات المختصة".واستعرض المجتمعون "مؤشرات العمل المتحققة في الجامعات بشأن مسار بولونيا الذي سيجري تطبيقه في تخصصات الهندسة والعلوم في الجامعات كافة اعتبارا من العام الدراسي المقبل".وأكد وزير التعليم "أهمية تحديث المناهج على وفق السياسة الأكاديمية والعلمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحث على استكمال الخطط اللازمة لقبول الطلبة في الجامعات العراقية".