الحبـس الشديد ثلاث سنوات لأمين بغـداد الأسبق

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ أمين بغداد الأسبق؛ جرَّاء المُخالفات المرتكبة التي رافقت توزيع الأراضي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٥٤ لسنة ٢٠١٣)".وتابعت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المدان سبق أن تمَّ شموله بأحكام قانون العفو العام في هذه القضيَّة، بيد أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة قدَّمت طعناً تمييزاً وتمَّ نقض القرار بناءً على هذا الطعن".وأضافت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، وما جاء في الطعن التمييزيِّ للهيئة، أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".وبحسب مصدر قضائي، أخبر السومرية نيوز، أن أمين بغداد السابق الذي صدر بحقه الحكم هو "نعيم عبعوب".