التخطيط تكشف عن دورات لتطوير الممثلين القانونيين

وذكر المركز في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "هذه البرامج التدريبية انطلقت في المركز تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية وضرورة تطوير مهارات الممثلين القانونيين في جميع الوزارات والهيئات للترافع أمام المحاكم، بوصفهم وكلاء عن الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في دورات تدريبية تخصصية".وبين أن "مدير عام المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات فؤاد الربيعي أفتتح في مقر المركز بالعاصمة بغداد الدورة الخاصة بتطوير مهارات الممثلين القانونين، إذ بلغ عددهم 25 متدرباً".ونقل البيان عن الربيعي قوله، إن "انعقاد هذه الدورة جاء لمقتضيات المصلحة العامة وحماية حقوق الدولة ولدور المركز المتميز في تأهيل وتطوير الموظفين في القطاعين العام والخاص وتعزيز قدراتهم في مجال تخصصهم، إذ تقدم من قبل مدربي المركز من ذوي الخبرة والاختصاص".ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة، بحسب البيان، لمدة أسبوعين متتاليين تتضمن عدداً من المواضيع التخصصية في الجانب القانوني والترافع أمام المحاكم والجوانب التطبيقية.