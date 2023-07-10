هيئة الحج توافق على طلب خمس دول لتدريب كوادرها في العراق

وذكرت الهيئة في بيان، إن رئيسها "الشيخ سامي المسعودي ابدى موافقته على طلب خمس دول إسلامية لتقديم الدعم والمشورة والتدريب لكوادر تلك الدول الاسلامية بما يتعلق بالسكن والاعاشة والسكن والمسار الالكتروني وخدمات التفويج الداخلي والخارجي".ولفتت الى ان "هذا الطلب جاء بعد حصول العراق على المرتبة الاولى بين بعثات الدول الإسلامية في مكة المكرمة، والفوز بالجائزة الكبرى في المعايير والخدمات المقدمة للحجاج التي اقامتها وزارة الحج والعمرة السعودية (جائزة لبيتم للتميز) لعام 1444هـ".