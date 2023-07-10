في النجف.. العتبة العلوية تكرم مؤسسة السومرية

كرمت العتبة العلوية في محافظة النجف مؤسسة السومرية.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العتبة العلوية تكرم قناة السومرية ووكالة السومرية نيوز لدورهما في تغطيه اخبار العتبة العلوية.

وحصدت مؤسسة السومرية طيلة السنوات الماضية على العديد من الجوائز والتكريمات من مؤسسات حكومية وغير حكومية بعد الإشادة بمهنيتها وخطابها الإعلامي.