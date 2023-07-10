المندلاوي يطالب بإبعاد قضية الكهرباء عن الصراعات

طالب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الاثنين، بإبعاد قضية الكهرباء في البلاد عن الصراعات السياسية الدولية والإقليمية.

وقال مكتب المندلاوي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب دعا وزارة الخارجية و لجنة العلاقات الخارجية النيابية، للتحرك العاجل وبجميع الطرق الدبلوماسية المُتاحة مع الجانب الأمريكي بما من شأنه حسم المستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنهاء معاناة المواطن العراقي في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية وانقطاع التيار الكهربائي شبه التام".

وأضاف البيان أن المندلاوي "طالب في الوقت ذاته بإبعاد قضية الكهرباء في البلاد عن الصراعات والنزاعات السياسية الدولية الموجودة".

ونقل البيان عن المندلاوي قوله، إن "العراق بلد مستقل منذ عام 1932 ولا يسمح للولايات المتحدة الاميركية او أية دولة غيرها وتحت اي ظرف او وقت بفرض هيمنتها على سيادته واقتصاده او محاولة إذلال شعبه الذي عانى ويلات الحروب عبر خلق أزمة الكهرباء الحالية التي تعدّ احدى انعكاسات التدخل في شؤون البلد ومحاولة ابقاءه تحت غطرسة ما يعرف بالنظام العالمي والقوى المسيطرة عليه".

وشدد على "وجوب الابتعاد عن استخدام مثل هذه الملفات الحساسة التي تضرُ بمصالح الشعوب واستقرارها مستقبلاً".