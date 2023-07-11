طقس العراق.. أجواء "ساخنة" ودرجات حرارة أربعينية

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفت الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".