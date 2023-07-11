التربية تقرر إضافة 5 درجات جديدة للمراحل غير المنتهية

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "قررت في جلستها الاستثنائية المنعقدة حديثاً بإضافة خمس درجات قرار جديدة على نتائج الدور الاول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل الثانوية الصفوف غير المنتهية وكما يأتي: -ـ إضافة (5) خمس درجات قرار إضافية الى الخمس السابقة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الصفوف غير المنتهية للدراسة الثانوية.ـ يُضاف المتبقي من درجة القرار السابقة الى (5) درجات القرار الجديدة لمعالجة حالات التلاميذ والطلبة المشار إليهم في اعلاه.ـ تكون درجة القرار واجبة الإضافة في حالة تحويل حالة التلميذ او الطالب من الرسوب الى الإكمال أو من الإكمال الى النجاح.ـ المرحلة الابتدائية: - يكون التلميذ مكملاً بمادة او مادتين بعد إضافة درجات القرار ويحق لهُ أداء الامتحان في الدور الثاني.ـ المرحلة الثانوية: - يكون الطالب مكملاً بمادة أو مادتين او ثلاث مواد بعد إضافة درجات القرار ويحق لهُ أداء الامتحان في الدور الثاني.