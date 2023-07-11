محافظة عراقية تقرر تغيير وقت الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وقال مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "استنادا الى توجيهات محافظ البصرة اسعد العيداني تقرر ان يكون الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ابتداءً من الساعة 7 صباحاً الى 1 ضهراً.وأشار الى ان "هذا القرار ينفذ ابتداءً من 12/ 7/ 2023".