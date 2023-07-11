ضبط خمسة متهمين في بلدية البدير وجامعة القادسية

الدائرة أفادت بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة البدير، تمكَّن من ضبط رئيس لجنة المُشتريات في البلديَّة وأحد أعضاء اللجنة؛ لوجود مغالاةٍ في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ بلاستيكيَّةٍ سعة (660) لتراً"، مُبيّنةً أنَّ "الشراء تمَّ بمبالغ مُرتفعةٍ جداً قياساً بالأسعار السائدة؛ ممَّا تسبَّب بإحداث ضررٍ في المال العام".وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، بيَّنت "الدائرة إنَّ فريق المكتب، انتقل إلى كليَّة التربية البدنيَّة والعلوم الرياضيَّة في جامعة القادسيَّة، وتمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين، هم كلٌّ من مسؤولي الحسابات والتدقيق والمُوظَّف المسؤول عن تنظيم الصكوك ومستندات الصرف؛ لقيامهم بارتكاب عددٍ من المُخالفات الماليَّة في حسابات الكليَّـة".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادتين (340 و341) من قانون العقوبات".