السفير العراقي بأنقرة ووزير الموارد يؤكدان استمرار المباحثات بشأن الحصة المائية

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ السومرية نيوز، أن "سفير العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ التقى وزير الموارد المائيَّة عون ذياب عبد الله في مبنى الوزارة ببغداد"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الجُهُود الدبلوماسيَّة واللقاءات الثنائيَّة بين جُمْهُوريَّة العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة والتباحث حول آخر مُستجدّات ملف المياه والإيرادات المائيَّة لنهريّ دجلة والفرات".وأكَّد السفير على "استمرار متابعته للمُباحثات مع الجانب التركيّ حول حصة العراق المائيَّة".بدوره، أكَّد وزير الموارد على "أهمّيَّة استمرار الجُهُود الدبلوماسيَّة لاستحصال حقوق العراق المائيَّة"، مُنوهاً إلى أنَّ "جُهُود الوزارة مُستمرة على الصعيدين الداخليّ والخارجيّ لضمان الحصول على حصة عادلة في ظل ظروف الشح المائيَّ الذي تمر به البلاد".