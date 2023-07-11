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التخطيط: عدد سكان العراق وصل إلى 43 مليوناً و324 الف نسمة
محليات
2023-07-11 | 07:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,735 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عدد سكان العراق للعام الحالي وصل إلى 43 مليوناً و324 الف نسمة، فيما اشارت الى نسبة السكان بعمر ١٥-٦٤ سنة تبلغ ٥٧٪.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف في الحادي عشر من تموز من كل عام، تعمل وزارة التخطيط على اجراء التعداد العام للسكان في العام المقبل ٢٠٢٤ بهدف خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع السكان في جميع المجالات، الامر الذي سيخدم خطط التنمية، وقد اولت الحكومة اهتماما كبيرا لتهيئة الظروف المناسبة لأجراء التعداد بعد توفير التخصيصات المالية".
وأشار الى ان "الهيأة العليا تستعد للتعداد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم الى عقد اجتماع مهم خلال الايام القريبة المقبلة لإقرار الخطة التفصيلية لأجراء التعداد".
وتواصل الوزارة، "استعداداتها لإقامة احتفال رسمي لمناسبة اليوم العالمي للسكان يوم ٢٦ تموز الحالي بالتعاون والشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان والجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، وسيُخصص للسكان والتغييرات المناخية".
وأضاف البيان ان " الاحتفال باليوم العالمي للسكان هذا العام، يتزامن مع اطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في العراق التي اعلن عن اطلاقها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم ١٧ ايار الماضي، وتتضمن احد عشر محورا غطّت كل مفاصل حياة الانسان، وهذه المحاور هي :
التعليم والتعلم- الصحة والصحة الانجابية- الطفولة ، حقوق وحماية- الشباب والتشغيل- تمكين المرأة- دعم الفئات السكانية الهشة (الاطفال- المعاقون- كبار السن)- السكان والتغييرات المناخية- الهجرة الداخلية والخارجية- السكن- القيم والتماسك الاجتماعي- واخيرا محور المناصرة والتثقيف السكاني.
-قُدّر عدد سكان العراق لهذا العام ٢٠٢٣ ب(٤٣) مليون و(٣٢٤) الف نسمة.
- تبلغ نسبة النمو السنوي للسكان (٢.٥٪) .
-تبلغ نسبة الذكور (٥٠.٥٪)، وتبلغ نسبة الاناث (٤٩.٥٪) من مجموع السكان.
- تشكل نسبة السكان في الفئة العمرية اقل من ١٥ سنة حوالي (٤٠٪) من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر ١٥-٦٤ سنة " (٥٧٪)، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (١٥-٢٤) سنة نسبة (٢٨٪) من مجموع السكان.
- يتركز حوالي (٥٠٪) من السكان في محافظات (بغداد- نينوى- البصرة- ذي قار)، ويشكل سكان المدن (الحضر) (٧٠٪) مقابل (٣٠٪) نسبة سكان الريف.
-تسجيل تحسن كبير في صحة الاطفال الرضّع ودون الخمس سنوات بعد تراجع معدلات الوفيات ضمن هذه الفئة الى اقل من (٢٠) وفاة لكل (١٠٠ الف) ولادة حيّة، وهو ما انعكس ايجابا على تحسن معدل توقع الحياة وارتفاعه الى (٧٤) سنة
-تسجيل تراجع في معدل الخصوبة من (٣.٦٦) عام ٢٠١٨، الى (٣.٣) مولود للمرأة بعمر (١٥-٤٩) سنة عام ٢٠٢٢.
-من المتوقع ان يدخل سكان العراق المرحلة الرابعة من مراحل التحولات الديموغرافية وصولا لدخوله مرحلة (الهبة الديموغرافية) التي تقل فيها معدلات الخصوبة الى مستوى الاحلال وتنخفض نسبة الفئات العمرية بعمر الاعالة مقابل زيادة نسب الفئات العمرية بسن العمل.
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