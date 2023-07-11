تكليف مدير جديد لمصرف الرافدين

كلفت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الثلاثاء، مديراً جديداً لمصرف الرافدين.

وبحسب بيان لهيئة التقاعد الوطنية، ورد لـ السومرية نيوز، فإنه "بتوجيه وزير المالية طيف سامي، تم تكليف رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد بتمشية اعمال مصرف الرافدين اضافة لمهامه".