تظاهرة في البصرة تطالب بإخلاء القصور الرئاسية (صور وفيديو)

تظاهر عشرات الأشخاص، اليوم الثلاثاء، في محافظة البصرة؛ للمطالبة بإخلاء القصور الرئاسية.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات خرجوا في تظاهرة تطالب بإخراج من وصفوهم بـ"المليشيات" من القصور الرئاسية في محافظة البصرة.



وأشار مراسلنا، إلى أن هناك انتشاراً أمنياً وقطع لبعض الطرقات المؤدية إلى مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية وسط البصرة.