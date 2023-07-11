بعمق 35 مترا.. انتشال جثة طفل سقط في بئر جنوبي الموصل

وقالت المديرية في بيان ورد ل، السومرية نيوز، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني انتشلت جثة طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات سقطت داخل بئر ارتوازي بعمق 35 متر جنوب الموصل في قرية (قبر بن نايف)".واضافات انه "تم اخراج الجثة من داخل البئر ونقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".