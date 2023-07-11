انسحاب المتظاهرين من أمام القصور الرئاسية في البصرة (صور)

أفاد مراسل السومرية، اليوم الثلاثاء، بانسحاب المتظاهرين من أمام القصور الرئاسية في محافظة البصرة.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين المطالبين بانسحاب "المليشيات" من القصور الرئاسية بدأوا بالانسحاب من أمام القصور.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا بتظاهر المئات من المواطنين؛ للمطالبة بإخلاء القصور الرئاسية ممن وصفوهم بـ"المليشيات" في محافظة البصرة، وسط انتشار أمني وقطع لبعض الطرقات المؤدية إلى مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية وسط المحافظة.