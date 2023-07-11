أول تعليق لشرطة البصرة على تظاهرات "القصور الرئاسية"

وقال العتابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عصر هذا اليوم شهد تظاهرة سلمية داخل محافظة البصرة، وكان واجبنا توفير الحماية والأمن للمتظاهرين"، مضيفاً أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية فإن أمن المتظاهر خط أحمر وحماية الممتلكات العامة خط أحمر أيضاً".وأضاف، أن "البصرة تشهد يومياً عدة تظاهرات والأمور طبيعية جداً ولا يوجد ما يعكر صفو الأمن في المحافظة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية نيوز، بتظاهر المئات من المواطنين؛ للمطالبة بإخلاء مجمع القصور الرئاسية ممن وصفوهم بـ"المليشيات" في محافظة البصرة، رافق ذلك انتشار أمني وقطع لبعض الطرقات المؤدية إلى المجمع في منطقة البراضعية وسط المحافظة.