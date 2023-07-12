الدفاع تصدر تنويهاً يخص الموظفين المفسوخة عقودهم

السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تنويهاً يخص الموظفين المفسوخة عقودهم المشمولين بالعودة، فيما اشارت الى قوائم الأسماء سيتم إعلانها على الموقع الرسمي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للأفراد سبق وأن باشرت بخطة التوزيع والتسكين الموظفين المفسوخة عقودهم المشمولين بالعودة".



وأضافت، أن "قوائم الأسماء والوحدات التي تم تسكينهم بها، سيتم إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة".