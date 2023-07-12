شبهٌ بين صدام حسين وعريان السيد خلف يُنهي مسيرة رسام عراقي.. ما القصة؟

الافراج عن صاحب حملة #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني
بعد تعذيبه وارغامه من قبل #دائرة_الاستخبارات على توقيع تعهد بعدم اقامة حملات تنظيف في محافظة #ذي_قار
لماذا يستهدفون الناشطين ؟ لماذا يستهدفون الشرفاء ومن لديهم حس انساني ووطني ؟
تريدون تجردون الشباب من واجبهم الوطني حتى الناس… pic.twitter.com/vwUmtJpCCZ
— Iraqi Women Rights (@iwro_org) July 11, 2023
الافراج عن صاحب حملة #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني
بعد تعذيبه وارغامه من قبل #دائرة_الاستخبارات على توقيع تعهد بعدم اقامة حملات تنظيف في محافظة #ذي_قار
لماذا يستهدفون الناشطين ؟ لماذا يستهدفون الشرفاء ومن لديهم حس انساني ووطني ؟
تريدون تجردون الشباب من واجبهم الوطني حتى الناس… pic.twitter.com/vwUmtJpCCZ
دعما له وردا على الهمج ممن يحكمنا
فعلو هذا الهاشتاك . #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني pic.twitter.com/gOevcZUUbK
— ABU ADAM (@abu_adam99) July 11, 2023
دعما له وردا على الهمج ممن يحكمنا
فعلو هذا الهاشتاك . #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني pic.twitter.com/gOevcZUUbK
#هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني
بس بالعراق الي ينظف بلده ويحاول يحافظ على تاريخه وتراثه ينسجن وينضرب وينهان. pic.twitter.com/IuYJ3BTWi9
— 𝓏𝒶𝒾𝓃𝒶𝒷 (@zainab18z) July 11, 2023
#هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني
بس بالعراق الي ينظف بلده ويحاول يحافظ على تاريخه وتراثه ينسجن وينضرب وينهان. pic.twitter.com/IuYJ3BTWi9
شاب صغيرون بدأ حملة #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني لتنظيف الشوارع والرسم على الجدران بمحاولة لبعث الحياة في محافظته
ورسم صورة للشاعر عريان السيد خلف، تروح أنت تتهمه هو راسم صدام وتعتقله وتعذبه؟!!#اطلقوا_سراح_لاري pic.twitter.com/RDpP3LfVWH
— zainabtalat (@Ankhidwana28) July 10, 2023
شاب صغيرون بدأ حملة #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني لتنظيف الشوارع والرسم على الجدران بمحاولة لبعث الحياة في محافظته
ورسم صورة للشاعر عريان السيد خلف، تروح أنت تتهمه هو راسم صدام وتعتقله وتعذبه؟!!#اطلقوا_سراح_لاري pic.twitter.com/RDpP3LfVWH