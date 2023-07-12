شبهٌ بين صدام حسين وعريان السيد خلف يُنهي مسيرة رسام عراقي.. ما القصة؟

القصة بدأت عندما رسم "لاري" جدارية للشاعر عريان السيد خلف في أحد شوارع مركز مدينة الناصرية، لكن سرعان ما تم اعتقاله وزجه في السجن، عازين السبب الى أن الصورة تجسيدًا لرئيس النظام السابق صدام حسين.

الافراج عن صاحب حملة #هذه_ليست_قمامتي_لكنه_وطني

بعد تعذيبه وارغامه من قبل #دائرة_الاستخبارات على توقيع تعهد بعدم اقامة حملات تنظيف في محافظة #ذي_قار



لماذا يستهدفون الناشطين ؟ لماذا يستهدفون الشرفاء ومن لديهم حس انساني ووطني ؟



تريدون تجردون الشباب من واجبهم الوطني حتى الناس… pic.twitter.com/vwUmtJpCCZ — Iraqi Women Rights (@iwro_org) July 11, 2023

"لاري"، ذو الـ23 عامًا، لاقى أنواع التعذيب عند اعتقاله، من الجهات التي أصرت على أن الجدارية لصدام حسين وليست للشاعر خلف على الرغم من أن الاسم مكتوب عليها.أجرى "لاري" بعض التعديلات على الجدارية لكن ذلك لم يشفع له، حيث تعرض للتعذيب ولم تعرف عائلته مكان احتجازه إلاّ بعد نحو ساعتين، فيما أطلقت السلطات الأمنية سراح شقيقه بعد 12 ساعة، وأجبرته على "التعهد بعدم تمجيد البعث".وقال "لاري" بعد خروجه من الاعتقال، في حديث متلفز تابعته السومرية نيوز، إنه تعرض للتعذيب وأجبر على التعهد بعدم القيام بحملات تنظيف أو رسم جداريات مجدداً.وأضاف، انه أتهم بأنه "ممول من قبل حزب البعث، وتم تعذيبي واهانتي وتهديدي بعائلتي".وأشار "لاري" الى ان "الافراج عني جاء بعد الرأي العام والضغط الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وبرز "لاري" العام الماضي حين أطلق حملة لتنظيف شوارع الناصرية، والرسم على جدران المدارس وبعض البنايات باسم "هذه ليست قمامتي لكنه وطني".