التربية تعلن عدم اكتمال نتائج الثالث المتوسط لغاية الآن

السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تنويهاً جديداً بشأن نتائج الثالث متوسط.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نتائج الصف الثالث متوسط لم تكتمل حتى الآن".



واضاف ان " النتائج سيتم الاعلان عنها بشكل رسمي حال اكتمال عملية التدقيق".