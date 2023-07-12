الحكم بالإعدام "شنقا" بحق أب مارس الزنا مع ابنته المتزوجة في واسط – عاجل

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جنايات واسط اصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أب قام بممارسة الزنا مع ابنته المتزوجة في مدينة الكوت مركز المحافظة".وبينت محكمة جنايات واسط، أن "قرار الحكم صدر وفق أحكام المادة 234 لسنة 2001".