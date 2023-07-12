مصرع وإصابة زوار إيرانيين بحادث تصادم على طريق سامراء

وقال مراسل السومرية، إن "حادث سير مروع اثر اصطدام صهريج لنقل المشتقات النفطية بحافلة وقع على طريق سامراء ذراع دجلة"، مبينا أن "الحادث أسفر عن مصرع واصابة زوار إيرانيين".وأضاف، أن "الطريق يربط محافظة صلاح الدين بالرمادي"، فيما لم يحدد المصدر حصيلة الوفيات والمصابين لغاية الان.