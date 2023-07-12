الكهرباء تزف بشرى: التجهيز سيصل الى 16 ساعة في حال تحقق هذا الأمر!

وقال موسى في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جهود حكومية كبيرة بُذلت على مدار أيام بخصوص ملف الكهرباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيري الكهرباء والنفط، والجهود التفاوضية كانت إيجابية مع الجانب الإيراني لدفع مشكلة انحسار الغاز المورد لصالح محطات الكهرباء".وأضاف، أن "العراق خسر خلال انحسار اطلاقات الغاز الإيراني، قرابة 6000 ميغا واط، مما انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء".وأشار موسى الى، أن "الحكومة توصلت وفق اهتمامها الحكومي بملف الخدمات، الى اتفاق يتمثل بمقايضة النفط الأسود لإطلاقات الغاز"، مبينا ان "هذا يضمن مستحقات الغاز المورد التي أخرت بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وكذلك يضمن سلامة وصول الى الغاز الى محطاتنا بالشكل الذي يسد حاجة الصيف".وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، "ننتظر صعود امدادات الغاز تدريجيا، بناءً على الاتفاق مع الجانب الإيراني، لغرض إعادة تجهيز الكهرباء كما كانت في السابق"، مؤكدا أن "محطات وزارة الكهرباء جاهزة ومؤهلة لأن تعمل بخطتها القصوى وفق الالية التي عملنا بها خلال الأشهر الستة الماضية".ولفت الى، أن "تجهيز الكهرباء سيصل الى 26 ألف ميغا واط، في حال توفر الغاز بالكميات المطلوبة، واستقر بشكل كامل، أي سيصل تجهيز ساعات الكهرباء الى 4 ساعات تشغيل مقابل ساعتين إطفاء (16 ساعة تجهيز)".