الصحة توضح بخصوص اجازة الخمس سنوات للموظفين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اجازة الخمس سنوات متاحة لجميع الموظفين دون استثناء شريطة ان تكون لديه خدمة سنة واحدة على الأقل".وبينت، أن "التقديم يكون من خلال بوابة الكترونية يعلن عنها قريباً بدون استحصال موافقة مدير المؤسسة او المدير العام للدائرة التابع لها الموظف".وأشارت الى انه "بعد حصول الموافقة على اجازة الخمس سنوات يقدم الموظف طالب الاجازة التعهدات القانونية في دائرة الصحة قبل اجراء الانفكاك".