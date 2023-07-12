التعليم تدعو لعقد مؤتمر "اتحاد الجامعات العربية" في بغداد

وذكر بيان للتعليم، ورد لـ السومرية نيوز، أن العبودي "استقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة وبحثا تطوير آفاق العمل المشترك".وأكد وزير التعليم "حرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على التعاون والتنسيق مع مؤسسات الاتحاد التي تتضمن جمعيات الكليات المتناظرة ومجلس ضمان الجودة والاعتماد ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق مؤشرات وأهداف التنمية وإيجاد بيئة للشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات العربية".ودعا وزير التعليم، اتحاد الجامعات العربية الى "عقد اجتماع مؤتمره العام في بغداد لتعزيز مناخات التواصل بين الجامعات العربية وزيادة أوجه التكامل والتعاون العلمي والأكاديمي، لافتا الى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموسومة (ادرس في العراق) لاستقطاب الطلبة الدوليين".من جهته، أعرب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، عن "شكره الكبير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على الحرص المؤشر في التعاون وتمكين الجامعات من عقد الشراكات المنتجة والوصول الى أعلى مستوى من الاستجابة لمتطلبات الجودة والسعي الحثيث باتجاه الاعتمادية الدولية وتطبيق المسارات والبرامج التعليمية الحديثة وتحقيق المواءمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، مشيرا إلى أهمية الأثر الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعات العراقية على صعيد مؤشرات البحث العلمي وتبادل المعرفة والبرامج التخصصية".