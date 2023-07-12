الصحة تكشف حصيلة إصابات الحمى النزفية ونسبة الوفيات

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن الحسناوي، "ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمّى النزفية اليوم، بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والدوائر والمنظمات الدولية والجهات المعنية".وتم الاجتماع، وفق البيان، "بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن ووكيلي وزارة البيئة والزراعة وممثلين عن وزارات الإسكان والبلديات ودائرة البيطرة وامانة بغداد والداخلية وجهاز الامن الوطني ودوائر الصحة والجهات الساندة المعنية".وجرى خلال الاجتماع "استعراض موقف الإصابات بالحمّى النزفية في العراق واعداد الحالات المسجلة وحالات الشفاء والوفيات والإجراءات المتخذة وآليات السيطرة على الإصابات".واكد الوزير خلال الاجتماع على "أهمية العمل الجماعي للسيطرة على الإصابات والتوعية المجتمعية والتثقيف الصحي ومنع الجزر العشوائي ومراجعة المواطنين للمؤسسات الصحية في حال ظهور الاعراض".وعقد وزير الصحة، مع أعضاء اللجنة مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع أشار فيه الى "تسجيل 377 إصابة بالحمّى النزفية في العراق والوفيات الى 14% من معدل الإصابات"، مبينا ان "الوفيات لاتزال دون المستويات العالمية المحددة".واوضح ان "الاجتماع اكد على أهمية دور الاعلام في نشر الوعي ومخاطر الحمّى النزفية والتأكيد على ارتداء القصابين عدد الوقاية للسيطرة على الإصابات، وضرورة المراجعة المبكرة للمؤسسات الصحية في حال ظهور الأعراض وان اللجنة سوف تستمر بعقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة كافة المستجدات مع تأكيد استمرار عمل الفريق الحكومي بشكل تكاملي".