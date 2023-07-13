درجات الحرارة تواصل الارتفاع.. طقس العراق حتى الاثنين المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأشارت الى، أن "طقس يومي السبت والأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".