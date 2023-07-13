اجلاء العوائل وتخوف من تكرار حادثة عبارة الموصل.. ما قصة يخت تكريت؟ (صور)

تداول الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، نزل كالصاعقة على المتابعين، وسط قلق كبير من تكرار حادثة العبارة بمدينة الموصل في محافظة نينوى.في (21 اذار 2019) غَرِقت عبّارة سياحيّة في نهر دجلة بمدينة الموصل في محافظة نينوى، وكانت العبَّارة تنقل مجموعة من العائلات إلى جزيرة أم الربيعين في غابات الموصل، وأدى ذلك لغرق أكثر من 120 شخصاً (من النساء والأطفال والرجال).وأظهرت صور ومقاطع فيديوية، لقطات للشرطة النهرية اثناء اجلاء العوائل العراقية العالقة باليخت من بطن نهر دجلة.