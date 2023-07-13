أربيل.. تظاهرات مسيحية ترفض قرار سحب المرسوم الجمهوري للكاردينال لويس ساكو (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "المئات من اهالي عينكاوا نظموا وقفة احتجاجية لرفض قرار رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري للكاردينال لويس ساكو بطريارك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".



وأشار مراسلنا الى ان "المسيحيين يعتبرون قرار سحب المرسوم الجمهورية للكاردينال محاولة لاخراج المسيحيين من العراق والاستيلاء على املاكهم".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، توضيحًا حول قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين لويس روفائيل ساكو بطريرك على الكلدان في العراق والعالم.وقال رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنّ "سحب المرسوم ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معينًا من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".وأضاف، أنّ "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري".وأكّد رئيس الجمهورية أنّ "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق وثيقة مرسوم جمهوري يقضي بسحب مرسوم التعيين الصادر في عام 2013.