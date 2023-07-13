التربية تحدد موعداً جديداً لإعلان نتائج الثالث المتوسط

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، موعداً جديداً لإعلان نتائج الثالث المتوسط.



وذكر مكتب وزير التربية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " نتائج امتحانات طلبة الثالث المتوسط لا زالت قيد التدقيق النهائي".



وأضاف، أن "اعلان النتائج سيكون بداية الاسبوع المقبل".



