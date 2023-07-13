التعليم تعلن توفر 50 منحة دراسية مصرية



السومرية نيوز – محليات



اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توفر 50 منحة دراسية مقدمة من جمهورية مصر العربية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المنحة توزعت بواقع 20 لنيل شهادة البكالوريوس و30 منحة للدراسات العليا وحدد يوم الخميس الموافق 2023/8/10 آخر موعد للتقديم". ويمكن الاطلاع على شروط التقديم والتخصصات عبر الرابط التالي:



https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/23258.pdf