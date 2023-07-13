بينهم قائد عسكري كبير.. التعرف على 27 اسماً من ضحايا "مجزرة سبايكر" (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



تعرفت السلطات الحكومية العراقية، اليوم الخميس 13 تموز/يوليو، على جثمان قائد عسكري كبير بين أسماء 27 ضحية من مجزرة سبايكر، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة صباح اليوم.



وقالت مراسل السومرية في صلاح الديتن انه "بعد فقدان العميد الركن عصام متعب احمد العزاوي معاون قائد شرطة صلاح الدين في قاعدة سبايكر منذ 2014، عثرت السلطات العراقية على جثمانه بين أسماء 27 ضحية من مجزرة سبايكر، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة صباح اليوم".



وأضاف انه "الايام القليلة القادمة سيتم استلام جثمانه من الطب العدلي بالعاصمة بغداد".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، التعرف على 27 اسماً ضمن وجبة جديدة من ضحايا "مجزرة سبايكر" التي ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابي عام 2014. وأضاف انه "الايام القليلة القادمة سيتم استلام جثمانه من الطب العدلي بالعاصمة بغداد".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، التعرف على 27 اسماً ضمن وجبة جديدة من ضحايا "مجزرة سبايكر" التي ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابي عام 2014.