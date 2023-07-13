التعليم توجه بتخويل الجامعات معالجة حالات في الامتحان التنافسي

وقالت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وجه بتخويل مجالس الجامعات صلاحية معالجة الحالات الحرجة في الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2024/2023".وأضافت ان "المعالجة لا تزيد عن خمس درجات لإشغال خطتها المصادق عليها وتمكين الطلبة المشمولين في الحالات المشار إليها من استيفاء شرط النجاح".