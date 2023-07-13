أرقام صادمة.. أسعار لوحات المركبات "المميزة" تثير جدلاً في العراق

السومرية نيوز: خاص

اثار ارتفاع أسعار لوحات المركبات "المميزة" في بغداد والمحافظات جدلاً كبيراً بين المواطنين لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن أرقام صادمة بهذا الشأن.

وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية.

واعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".

كما طالب المواطنون بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالاساس يعاني من تقلبات كبيرة".

وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها باسعار لوحات التسجيل لانها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.

ودعت المديرية كذلك المواطنين الراغبين بشراء الأرقام المميزة للتوجه إلى مديرياتها، إلا أنها حصرت البيع بالأرقام المكونة من 4 و5 مراتب فقط.

يشار الى أن مجلس الوزراء وافق، قبل اشهر، على مقترح لمديرية المرور العامة بشأن ضوابط بيع أرقام المركبات المميزة في المزاد العلني.

وصدر القرار في جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، وتضمن في ذات السياق الموافقة على تخصيص العقار المرقم (7/32/م11)، لصالح مديرية المرور لتنفيذ مشروع إنشاء خط إنتاج اللوحات المرورية، بصفة الاستثمار "بدون مخالفات قانونية".