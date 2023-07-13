قرى في صلاح الدين تتعرض للتهجير مرتين (فيديو)

ناشد أهالي قرى "بير احمد" في قضاء الدوز التابع لمحافظة صلاح الدين الجهات المختصة بإنصافهم ورفع الظلم عنهم.

واشتكى الأهالي من استغلال جهات سياسية والحصول على أمر قضائي ضمن مقاطعة 27 بمساحة 15 ألف دونم اذ استغلتها جهات بعد احتلال داعش، وقالوا "اننا نهجر مرتين فهل من ناصر لنا بعد ان سلبت حقوقنا".

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