الكهرباء تعلن معاودة استقرار إنتاج الطاقة لأكثر من 24 ميكاواط

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المنظومة الكهربائية سجلت ارتفاعا بأحمالها ليل الخميس وعاودت تحقيق معدل استقرار الإنتاج ب (أكثر من 24 الف ميكاواط)، بعد تدفق جزء من إمدادات الغاز المورد للمنطقة الجنوبية بحسب اتفاق مقايضة النفط الأسود بالغاز".وأضاف أن "وحدات أخرى جاهزة لدينا للتشغيل من شأنها إضافة طاقات توليدية للمنظومة بحال توفرت، إمدادات الغاز المورد والتي ننتظر زيادة إطلاقاته".وتابع أنه "جرى تشغيل جزء من وحداتنا التوليدية على الكازويل، وأسهمت بالصعود بمعدلات الإنتاج المتحقق وتحسن بساعات تجهيز الكهرباء".