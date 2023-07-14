"قوالب ثلج" على قبور الموتى تُثير سخرية العراقيين (صور وفيديو)



تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل تم التقاطها في أحد مقابر العراق تظهر وضع قوالب الثلج على القبور.

وأشار الناشطون إلى أن هذه الظاهرة منتشرة حاليا في العراق، حيث يزعم القائمون على مثل هذه الخطوة بأنها من أجل تخفيف حرارة الشمس المرتفعة عن الموتى.



وأظهرت الصور عددا من القبور في إحدى المقابر وقد تم وضع قالب كبير من الثلج على كل واحد منهم.





الصورة المتداولة أثارت جدلا كبيرا في صفوف المغردين، حيث أنه في الوقت الذي عبر فيه الكثير منهم عن استيائه من الترويج لمثل هذه الامور التي لا تمت للدين بصلة، وجد آخرون فيها طريقا للسخرية والضحك. الصورة المتداولة أثارت جدلا كبيرا في صفوف المغردين، حيث أنه في الوقت الذي عبر فيه الكثير منهم عن استيائه من الترويج لمثل هذه الامور التي لا تمت للدين بصلة، وجد آخرون فيها طريقا للسخرية والضحك.





وتعليقا على الصورة، قال أحد المدونين، "عزيزي انت اللي موقف خدمة العقل بدماغك، تره الميت ما يبرّده بس أعماله الطيبة و إذا كانت اعماله سيئة لو مو قالب ثلج، ابدا لو تحطة بالقطب الشمالي هم يشوونه شوي".





وقال آخر معربا عن تعجبه من الصورة: “أفضوا إلى ماقدموا، أما حفرة من النار أو روضة من الجنة ..لايغنيهم الثلج الآن .. فالجهل ينبغي إنكاره وإستنكاره لكن السخرية والإستهزاء ليست نهجًا قويم ولاطريقة صالحة".



واستنكرت مغردة أخرى ما يحدث، داعية إلى مساعدة الفقراء الأحياء بدلا من ذلك بالقول: "لما ندعي للموتى (اللهم ارحمهم وبرد تربتهم أو واجعل قبورهم برداً وسلاماً ) التبريد هنا معنوي . الأحياء من الفقراء أولى بهذا الماء والثلج واجعلوها صدقة عن موتاكم".



ولجأ نوع آخر من المغردين لاتخاذ هذه لصورة سبيلا للسخرية، حيث قال أحدهم: "لو دافنين معهم مكيف بيكون افضل".



وتعليقا على الصورة، قال أحد المدونين، "عزيزي انت اللي موقف خدمة العقل بدماغك، تره الميت ما يبرّده بس أعماله الطيبة و إذا كانت اعماله سيئة لو مو قالب ثلج، ابدا لو تحطة بالقطب الشمالي هم يشوونه شوي".وقال آخر معربا عن تعجبه من الصورة: “أفضوا إلى ماقدموا، أما حفرة من النار أو روضة من الجنة ..لايغنيهم الثلج الآن .. فالجهل ينبغي إنكاره وإستنكاره لكن السخرية والإستهزاء ليست نهجًا قويم ولاطريقة صالحة".واستنكرت مغردة أخرى ما يحدث، داعية إلى مساعدة الفقراء الأحياء بدلا من ذلك بالقول: "لما ندعي للموتى (اللهم ارحمهم وبرد تربتهم أو واجعل قبورهم برداً وسلاماً ) التبريد هنا معنوي . الأحياء من الفقراء أولى بهذا الماء والثلج واجعلوها صدقة عن موتاكم".ولجأ نوع آخر من المغردين لاتخاذ هذه لصورة سبيلا للسخرية، حيث قال أحدهم: "لو دافنين معهم مكيف بيكون افضل".





ولجأ آخرين إلى وجود استثمار ما وراء انتشار هذه الظاهرة، حيث أعرب الكثير من المغردين بأن هذه الفكرة التي تعتبر من خارج الصندوق ربما يكون القائم عليها أحد المصانع التي تصنع هذه القوالب الثلجية. ولجأ آخرين إلى وجود استثمار ما وراء انتشار هذه الظاهرة، حيث أعرب الكثير من المغردين بأن هذه الفكرة التي تعتبر من خارج الصندوق ربما يكون القائم عليها أحد المصانع التي تصنع هذه القوالب الثلجية.