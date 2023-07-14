اتهمه بتقليد مظهره.. بافل طالباني يرد على الباحث الاميركي جوناثان لورد

السومرية نيوز – محليات



رد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الجمعة، على الباحث الأميركي جوناثان لورد والذي ذكر أن مظهره وطريقة ملابسه يشبهه.



وعلق لورد على صورته التي قارنها بصورة ظهور بافل طالباني، ان "هذا مظهري" فيما رد عليه بافل طالباني في تويتر "اسف يا صديقي لنكن منصفين ان هذا مظهر جميل".



الصورة ادناه: