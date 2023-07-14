مدينة الصدر تحتضن ماراثون الدراجات الهوائية للنساء والأطفال.. كيف تفاعل الأهالي؟ (صور)

واظهرت صوراً حصلت عليها السومرية نيوز، جانباً من أجواء ماراثون الدراجات الهوائية في شوارع مدينة الصدر بمشاركة النساء والأطفال.

وانقسمت التعليقات ما بين مؤيد ورافض، لإقامة ماراثون بمشاركة النساء في مدينة يغلب عليها الطابع الديني.وقال أحد المواطنين في تعليق على الصور المتداولة، " متى يفهم البعض ويتقبل حتمية التغيير؟.. التطور والحداثة تأتي من الغرب والشرق سلة واحدة"، مستدركا "لا تختار منها التكنولوجيا والرفاهية فقط وتترك الثقافة والملابس والحريات".

وقال آخر، "أين تريدون أن تصلوا بالبلد!.. كل هذه أوامر السفارات هل تحسبون الثقافة بالدراجات؟".من جهتها، قالت المديرة القائمة على الماراثون سعاد حسن الجوهري، إن "الغاية من ماراثون الدراجات الهوائية، هو نشر ثقافة الدراجة الهوائية النسوية؛ كونها وسيلة اقتصادية ورياضية".وأضافت أن "ذهابنا الى مدينة الصدر، هو لنقل رسالة توعوية، ومشاركة أهالي المدينة في فرحتكم بازدهار شوارعها الجميلة الواسعة".وأشارت الى أن "أهالي مدينة الصدر رحبوا بنا بكل ود، وتفاجأنا بالإعمار والازدهار الحاصل في شوارعها".وأيد بعض أهالي مدينة الصدر فكرة الماراثون، إذ علق احدهم قائلا: "حلو وروعة وياريت تتكرر هذه الفعاليات الجميلة وتتنوع ببرامج عديدة، اتمنى لكم كل التوفيق"، مضيفا "ياريت لو تصير يوم الجمعة حتى نكدر نحضر".وكتب مواطن اخر: "كل التوفيق لمدينتي العزيزة دائما احب ان أرى مدينتي بخير".يشار إلى أن الماراثون انطلق من ساحة 55 إلى شارع الفلاح، مروراً بشوارع المدينةـ، بمشاركة مجموعة من النساء والأطفال.