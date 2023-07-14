العراق.. درجات حرارة خمسينية في هذه المناطق

وقال الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سجلت درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد 47 درجة مئوية، فيما سجلت محافظتي البصرة وميسان 50 درجة مئوية".وأشارت إلى أن "معدل درجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم في البلاد من 45 – 50 درجة مئوية".