الإطاحة بمسؤول في ضريبة النجف جراء التلاعب في التحاسب الضريبي

وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مكتب تحقيق الهيئة في النجف ألف فريقاً؛ للتحري والتقصي عن معلومات رصدها المكتب تفيد بقيام أحد المسؤولين في دائرة الضريبة في النجف الأشرف بالتلاعب في احتساب مبالغ الضريبة لأحد "المكاتب العلمية لدعاية الأدوية".وأضافت، أن "الفريق انتقل الى مقر دائرة الضريبة في النجف، وتمكن من ضبط معاون مدير الدائرة، بتهمة التلاعب في التحاسب الضريبي لأحد المكاتب العلميَّة، لافتة إلى أن المتهم أشار في مذكرة التخمين إلى أنه مكتب مستلزمات طبيَّة، في حين تبيَّن وجود إجازة مربوطة بإضبارة التحاسب الضريبي تؤكد أنه مكتب علمي، وليس مكتب مستلزمات".ونوهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات على قاضي قاضي التحقيق الخافر؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم".