محافظة عراقية تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ ديالى قرر تقليص الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد المقبل ولمدة شهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وأضاف: "يبدأ الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً ولغاية 1 ظهراً".