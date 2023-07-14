وصول آخر طائرة تقل الحجاج العراقيين الى ارض الوطن

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الحجاج العراقيين اكتمل وصولهم الى ارض الوطن بعد هبوط آخر طائرة تقل 260 حاجا الى مطار بغداد الدولي الذين انهوا مناسكهم بخير وسلام."وأكدت الهيئة "نجاح تفويج الحجاج جوا وبرا عبر المطارات العراقية ومنفذ عرعر الحدودي، وانها قدمت جميع الخدمات الضرورية التي تليق بمكانة الحاج العراقي الكريم".ولأول مرة بتاريخ العراق شهد هذا الموسم حصول بعثة الحج العراقية على المرتبة الاولى والحصول على جائزة "لبيتم" المقدمة من وزارة الحج السعودية متفوقة على جميع بعثات حج العالم الاسلامي الاخرى.