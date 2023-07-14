هزة أرضية جديدة في السليمانية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة في محافظة السليمانية "، مبينة انها " سجلت في تمام الساعه 08:56:10 مساء بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.9) درجة حيث تبعد (42) كم جنوب شرق جمجمال من محافظة السليمانية".وأضافت، أنه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".