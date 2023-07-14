بالصور.. تظاهرات في ذي قار تنديدا بحرق المصحف الشريف

وأفاد مراسل السومرية نيوز، ان "العشرات من أبناء قضاء سوق الشيوخ خرجوا بتظاهرات حاشدة تنديدا بحرق المصحف الشريف".يذكر ان محافظات العراق خرجت بتظاهرات متعددة تنديدا بقيام سويدي من اصل عراقي باحراق نسخة من المصحف الشريف في يوم عيد الأضحى المبارك وسط تنديد وشجب للدول الإسلامي وفي جميع انحاء العالم.