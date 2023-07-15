وفاة منتسب أمني إثر حريق في البصرة



السومرية نيوز – محليات



توفي منتسب أمني، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بإحد الكرفانات في محافظة البصرة.

وقال مراسل السومرية، إن "حريقاً اندلع في كرفانات منام سيطرة الشهيد العريف حيدر (الصمود سابقا) مدخل مدينة ام قصر التابعة الى فوج المشاة البحري الاول مما ادى الى استشهاد منتسب واحد نتيجة استنشاقه للدخان".