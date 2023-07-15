تنويه مهم من الدفاع يخص دورة 113

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها " تدعو الطلبة المتقدمين لدورة الكلية العسكرية الرقم/113، الذين اجتازوا الاختبارات البدنية والطبية والمقابلة بنجاح، لمراجعة مقر الكلية العسكرية وفق المواعيد المبنية أدناه وحسب المحافظات".وأكدت "ضرورة اصحاب معهم المستمسكات الثبوتية".