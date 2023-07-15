رئيس النزاهة يكشف لـ السومرية استرداد مبالغ "ضخمة" ومجموعة عقارات

وقال حنون في حديث لـ السومرية، "توجد ملفات فساد كبيرة تقوم عليها وتنظمها هيئة النزاهة الاتحادية، وهذه الملفات يجري تدقيقها حالياً تمهيداً لإصدار قرار قضائي بأوامر القبض أو الاستقدام أو غيرها من الأوامر القضائية".وتابع: "لدينا ملفات مهمة لاسيما في موضوع استرداد الأموال من الكسب غير المشروع أو التضخم، وسنعلن خلال هذا الأسبوع عن استرداد مبلغ كبير من المال وأموال كثيرة قادمة، بالإضافة إلى مجموعة عقارات ايضاً تم استردادها".ولفت إلى أن "العمل مستمر في عقد مذكرات التفاهم بين العراق وعدة دول"، موضحاً أنه "سيتم قريباً عقد مذكرة تفاهم مع مصر واخرى مع سلطنة عمان وثالثة مع فلسطين دعماً للفلسطينيين في دولتهم إذ سنفتح لهم آفاقاً في أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة وسندرب كوادر فلسطينية داخل العراق حتى يصبحوا قادرين على القيام بمهمة مكافحة الفساد في بلدهم".*استرداد 80 مليون دولاروبين حنون، قائلاً: "نحن في طور استرداد 80 مليون دولار ضمن أموال صندوق الاسترداد، ونعمل أيضاً على استرداد اموال الفساد في دولة الامارات إذ لدينا المتهمة المدانة حمدية الجاف وهي مطلوبة للعراق نحو ملياري دولار امريكي"، مشيراً إلى ان "هناك متهمين آخرين وحسابات في الإمارات نبحث عنها حالياً بالتعاون مع الحكومة الإماراتية".وأتم حنون، بالقول: "حصلنا على دعم من احدى الدول وقررت تسليم متهمين اثنين لديها إلى العراق، وسنعلن عنهم قريباً".