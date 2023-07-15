هزة أرضية بقوة 3,7 تضرب منطقة جمجمال في السليمانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:04:50 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد (49)كم جنوب شرق جمجمال في محافظة السليمانية".وأضافت، انه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى".ودعت الهيئة المواطنين الكرام الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".