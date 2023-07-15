البطريرك ساكو يقرر نقل سلطاته من بغداد إلى أربيل

وقال ساكو في بيان، "أمام حملتي كتائب بابليون المتعمدة والمهينة لي والكل يعلم نزاهتي ووطنيتي، وللمكون المسيحي الذي عانى الكثير، وغياب أي قوة رادعة لهم، وصمت الحكومة وإقدام رئيس الجمهورية على سحب المرسوم الجمهوري عني، وهي سابقة لم تحصل في تاريخ العراق، قررت الانسحاب من المقر البطريركي ببغداد، والتوجه من اسطنبول حيث اني موجود لمهمة كنسية، الى احد الاديرة في اقليم كردستان العراق. كل هذه الأحداث الثقيلة والمصيرية والتي لا نعرف بعد نهايتها ولا مآلها واستقدامي الى المحكمة مستمر وبوصفه المتهم في حين المسيء معروف وهو حر طليق ومحمي".وتابع: "هذا القرار اتخذته ليحقق حامي الدستور وحافظ النسيج العراقي الجميل رغبة بابليون بإصدار مرسوم تعيين ريان سالم دودا (بابليون) متوليا لأوقاف الكنيسة، وشقيقه اسوان نائبا له، وشقيقه سرمد مسؤولاً للمال، وشقيقه وسامة مسؤول الحماية اذا قبل لانه تتضخم أمواله من اتاوات بلدات سهل نينوى وبيوت المسيحيين في تلكيف، والوزيرة المسيحية التي تحمل الصليب فوق ثوبها امينا عاما للبطريركية وصهره نوفل بهاء رئيس ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، وتكتمل اللعبة القذرة".